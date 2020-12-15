Murat Muratoğlu: Kim hangi park için ne kadar para aldı; ona göre yuvarlanırken teşekkür edelim kendilerine

Açlık yok… Yoksulluk yok… İşsizlik yok… Ekonomi süper… Ee paraları ne yapacağız? Bahçelere harcayacağız! Her birine ortalama 57 milyon 500 bin lira… Nefis fikir valla!

Seçim vaadiydi… Alacaktık çoluğu çocuğu yanımıza… Gidecektik millet bahçesine… Onlarla beraber yatıp camış gibi yuvarlanacaktık.

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Yap-işlet-devret şeklinde olsaydı da cebimizden 5 kuruş çıkmasaydı keşke… Biz alıştık köprüde, tünelde öpülmeye… Hastanelere bile hasta garantisi vermeye… Ne oldu, müthiş 5’li müteahhit grubuna? İşi küçük gördü de girmedi mi ihaleye?

Sahi kaçı için ihaleye çıkıldı? Kime yaptırıldı? Kim hangi park için ne kadar para aldı? Listesi var mı? Ona göre yuvarlanırken teşekkür edelim kendilerine… Hadi bakalım sıra millet kıraathanelerinde…

Murat Muratoğlu’nun yazısı