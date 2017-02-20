Mülkiyeliler, ‘kıyım’a karşı dünyanın dört bir yanından ‘ses verdi’: Siyasal her yerde

Kanun hükmünde kararnameyle 23 akademisyeninin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, dünyanın dört bir yanından gönderdikleri mesajlarla ‘kıyım’a sessiz kalmadı.

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı.

Köklü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 23 akademisyen ihraç edilmişti.

Geçtiğimiz hafta okulda düzenlenmek istenen büyük buluşma, polisin akademisyen ve öğrencilere sert saldırısıyla karşılaşmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Mülkiye’ye akademisyen, mezun ve öğrenciler değil, iki TOMA ve çok sayıda polis girmişti.

Sosyal medyada ‘Siyasal her yerde’ başlığıyla fotoğraf paylaşan Mülkiyeliler, ihraçlara tepki gösterdi.

Mesajlar şu kentlerden paylaşıldı: Viyana, Varşova, Tunus, Toronto, Tokyo, Tiran, Tahran, Stuttgart, Stockholm, Selanik, Saraybosna, Santiago, Roma, Prag, Pekin, Nürnberg, Nanjing, Milano, Medellin, Massachusetts, Marsilya, Malmö, Lyon, Lund, Londra, Konztanz, Heidelberg, Hamburg, Granada, Coventry, Carleton, Cambridge, California, Budapeşte, Bern, Berlin, Barcelona, Bakü, Baia Mare, Atina ve Andrews.