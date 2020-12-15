Muharrem Sarıkaya: Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması kimin yararına olacak?

Yaptırımların ne olduğunun açıklaması da Dışişleri Bakanı Pompeo’dan geldi.

(…)Bununla da kalmadı, S-400 sorununu ABD ile birlikte çözmek için davet ettiği Türkiye’nin değerli bir müttefiki olduğunu vurguladı.

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Olmazsa Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını da kayda geçirdi.

Zaten mesele de tam bu noktada başlıyor.

Türkiye’nin üreticileri arasında bulunduğu, hatta buna uygun uçak gemisi üretimini sürdürdüğü F-35 programından çıkarılması kimin yararına olacak?

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Nitekim dün sabah Habertürk’teki Gün Başlıyor programımıza katılan Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya da sonrasında sohbet ederken bunun altını çizip şu sorunun yanıtını aradı: “Afganistan’dan, Somali’ye kadar birlikte askerini komuta ettiği Türkiye’ye yaptırım, kendisine de yaptırım anlamına gelmez mi?”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı