Muharrem Sarıkaya: Cumhurbaşkanlığı kararnamesini ortadan kaldıracak muhalefet gücü Meclis’te yok

Tamam, AK Parti’nin milletvekili sayısı da oranı da düştü; yeni 50 milletvekilinden alması gereken 22 yeni vekil gelmediği gibi, eldeki 316 da eksildi; toplamda 38 kaybı oldu.

Ama Meclis’teki gücünü yitirdiği anlamına gelmiyor; tam tersi daha da arttı.

Reklam

Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlayacak, onu ortadan kaldırmak için ötekilerin toptan bir araya gelmesi gerekecek.

MHP’nin AK Parti ile birlikte davrandığı dikkate alınırsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesini ortadan kaldıracak muhalefet gücü Meclis’te yok…

Reklam

İktidar açısından bir avantaj gibi görülebilir, hatta ilk aşamada kolayına da gelir; ama orta vadede muhalefetin sokağa taşınmasına yol açar.

Meclis’te engel olamayacağını gören muhalefetini dışarı taşır.

Meclis’te olması gereken denge ve denetimin sokakta aranması ise yeni sorunları getirir.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı