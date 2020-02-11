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Yaramazlara biraz batar!

MSB: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, iki tank, bir uçaksavar mevzii imha edildi, bir tank ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde Suriye hükümet güçleri ile yaşanan çatışmalarda 51 Suriye askerinin ‘etkisiz hale getirildiği’ni açıklarken, Suriye hükümet güçlerine ait tank, uçaksavar mevzii ve mühimmat deposunun imha edildiğini, ayrıca bir Suriye tankının da ele geçirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama, şöyle: “İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, iki tank, bir uçaksavar mevzii ile bir mühimmat deposunun imha edildiği, bir tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.”

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