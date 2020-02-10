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Yaramazlara biraz batar!

MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktasına Suriye ordusunun top atışı sonucu beş askerin hayatını kaybettiği, yedi askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 101 Suriye hükümet askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama, şu şekilde: “İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, üç tank ve iki top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca bir helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.

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Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.”

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