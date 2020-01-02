Mobilyada dördüncü kez KDV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilya sektöründe KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, Çanakkale’deki konuşmasında “Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum” dedi.

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Mobilyada KDV indirimi 2018 kasım ayında ilk kez uygulamaya alınmış, uygulamanın 2019 ilk çeyreğine kadar devam edeceği belirtilmişti. Daha sonra Mart 2019’daki yerel seçimler öncesi alınan kararla KDV indirimi Haziran 2019 sonuna kadar uzatılmıştı.

Albayrak kamu bankalarının esnaf ve tarımsal kredi faizlerininin yüzde 12’den yüzde 9’a düşürdüğünü de söyledi.