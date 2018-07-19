‘MİT krizi’nde altı tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili soruşturmada altı kişi tutuklandı.

Dönemin özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya, Fidan ve dört eski MİT mensubunu KCK soruşturmasında ifadeye çağırmıştı. Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklanmış, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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İfadeye gitmeyen Fidan, o günkü cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşme yapmıştı.

MİT Başkanlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulunmuştu. MİT’ten savcılığa gönderilen yazıda “Başbakanlıktan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir” denmişti.

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Tutuklama çıktı

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli savcılığı çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen altı şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar ararsında gazeteci Mustafa Gökkılıç ile polisler de var.

Geri kalan şüpheliler de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.