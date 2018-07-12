‘MİT krizi’nde 24 kişiye gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dönemin özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya, Fidan ve dört eski MİT mensubunu KCK soruşturmasında ifadeye çağırmıştı. Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklanmış, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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İfadeye gitmeyen Fidan, o günkü cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşme yapmıştı.

MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulunmuştu. MİT’ten savcılığa gönderilen yazıda “Başbakanlıktan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir” denmişti.

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Beşi firarı 10’u tutuklu

DHA’nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, 7 Şubat 2012’de MİT müsteşarı ve bazı MİT görevlilerin ifadeye çağrılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fetullah Gülen, örgütün ‘MİT imamı’ Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar ve gazeteci Mustafa Gökkılı dahil 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden beşinin firari olduğu, 10’unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlendi.

Emniyet ekipleri, dokuz şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın da bulunduğu altı şüpheli gözaltına alınırken üç şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada cezaevinde bulunan ve hakkında işlem yapılması istenen 10 şüphelinin emniyet müdürlüğüne götürülmesi istendi.