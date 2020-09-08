‘MİT haberi davası’nda mütalaa: Savcı, gazetecilerin 19 yıla kadar hapsini istedi

CANAN COŞKUN

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, tutuksuz yargılanan Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Eren Ekinci ve Erk Acarer hakkında savcılık hapis cezası istedi.

Savcı İlkay Özcan iddianameyi tekrar ettiği mütalaada, gazetecilerin ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ ve ‘istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme’ suçlamalarıyla toplamda sekiz yıldan 19 yıla kadar hapsini ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

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Savcının bugün açıkladığı mütalaada gazeteciler ve avukatlarının beyanlarına yer verilmedi, iddianame ‘neredeyse’ olduğu gibi tekrar edildi. İddianamede Pehlivan’ın cezaevinde dövüldüğünün ‘gerçek dışı’ olduğunun iddia edildiği açıklama kelimesi kelimesine kopyalandı. Oysa Pehlivan’ın cezaevinde dövüldüğünü ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

‘Koordineli’ iddiası

Mütalaada, gazetecilerin MİT’in yurt dışı görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlar ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini, yaşamını yitiren MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, fotoğraflarını ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntülerini ‘bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde’ ifşa ettiği öne sürüldü. 3 Mart 2020’de Odatv’de yayınlanan haberde kullanılan fotoğrafların da gizlice çekildiği iddia edildi. 24 Haziran’daki ilk duruşmada ifade veren Akhisar Belediyesi basın birimi görevlisi Eren Ekinci fotoğrafları herkesin ortasında, ulu orta çektiğini söylemişti.

İkinci duruşma yarın

Mütalaada, gazetecilerin kaynaklarının yaşamını yitiren askerlerin meslekleri ve kurumlarıyla ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığı ancak konunun hassas olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık, gazetecilerin sosyal konumu ve bilgi düzeyi itibariyle yaşamını yitiren askerlerle ilgili görev tanımı ve benzeri bilgilere vakıf olabilecek kişiler olduğunu savundu.

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Davanın ikinci duruşması yarın İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Haziran’da yapılmıştı. Bu duruşmada gazeteciler, kendilerine yöneltilen suçlamaya ayrıntılı bir biçimde yanıt vermiş, avukatları suçlamaları çürütmüştü.