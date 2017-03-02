MHP’nin referandum sloganı: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu yaklaşırken, ‘Evet’ diyeceğini açıklayan MHP de kampanya programını belirledi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre dört ayak üzerine oturan referandum kampanyası kapsamında 40 ilde il divan toplantıları yapılacak.

MHP’nin hazırladığı el ilanı, afiş ve broşürlerde ‘Millet İçin Devlet İçin Türkiye İçin Evet’ ve ‘Bu Ülke İçin Yeminimiz Var, Vazgeçilmez’ sloganları kullanıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sunuş yazısının yer aldığı kitapçıkta ise ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Evet’ deme gerekçeleri anlatıldı.

Bahçeli’nin “MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenlik bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyoruz” sözünün yer aldığı kitapçıktaki bölümler şöyle: ‘MHP’ye göre Türk anayasası’, ‘Mevcut Sistemin Aksaklıkları ve Hükümet Sisteminde Değişim İhtiyacı’, ‘Anayasa değişikliğinin esasları ve Yeni Sistemin Temel Nitelikleri.’

‘Yeni sistem için kırılma noktası 15 Temmuz’

Kitapçıkta yeni sistem için kırılma noktasının 15 Temmuz darbe girişimi olduğu belirtilirken, ‘Evet’in gerekçeleri “TBMM’nin temsil gücü artacak, gençlerin önü açılacak siyasete katılacak, yasama ve yürütme arasındaki güçler ayrılığı netleşecek, yeni sistemde denge ve denetleme ilişkisi mekanizmaları artacak, yasama ve yürütme arasındaki denetim daha etkin hala gelecek, yürütmeyi doğrudan millet seçecek, güvenoyunu millet verecek” diye anlatıldı.

Kampanya kapsamında ‘Türkiye İçin Evet,’ ‘Yeminimiz Var’ ve ‘Şimdi Evet Haydi Türkiye’ adlı üç şarkı da hazırlandı. Şarkılarda “Yeminler ettik vatan aşkına, şehitler verdik toprak uğruna” ve “Yeminimiz var, hem vatan, hem atam hem de bayrağa” sözleri geçiyor.