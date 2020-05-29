‘Merkez’in toplam rezervleri Katar’la swaptan sonra 8 milyar dolar arttı

Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervleri Katar swap anlaşmasının yapıldığı 22 Mayıs ile biten haftada 8 milyar dolar arttı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB bahsedilen haftada Katar ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolara yükseltildiğini açıklamıştı.

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MB’nin toplam rezervleri döviz kurunu dizginlemek için kamunun artırdığı döviz arzı ve corona virüsüne karşı alınan önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan 15 Mayıs’a 23.4 milyar dolar düşüşle 84.4 milyar dolara gerilemişti.

Toplam rezervler 22 Mayıs ile biten haftada 8 milyar dolar, brüt rezervler 6.7 milyar dolar arttı. Böylece toplam rezervlerde şubat sonundan 15 Mayıs’ta yaşanan 23.4 milyar dolarlık düşüş 22 Mayıs itibariyle 15.4 milyar dolara geriledi.

MB verilerine göre net rezervler ise 22 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 6 milyar dolar artışla 32 milyar dolara yükseldi.

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MB’nin rezerv kayıpları ‘corona’ ile birlikte haftalık 10 milyar dolara kadar ulaşmış, sonrasında ise haftalık 200 milyon dolara kadar gerilemişti. Kayıpların düşük bir hızda mı devam edeceği, yoksa yeniden mi hızlanacağı piyasalarda yakından izleniyordu.

MB analitik bilançosuna göre Katar’dan sağlanan yaklaşık 10 milyar dolar MB hesaplarına 20 Mayıs’ta geçmişti.

Bankacılar Katar swap anlaşmasının MB’nin döviz cinsi rezervlerine katkıda bulunacağını, Öte yandan riyalin dolara karşı konvertibil bir para birimi olmaması nedeniyle doğrudan dolar likiditesi anlamına gelmediğini de belirtiyor.