‘Merkez’in dövize karşı hamlesi: 2.2 milyar dolarlık müdahale, üç kuruşluk etki

Merkez Bankası’nın (MB) dolar fiyatındaki yükselişe piyasaya dolaylı olarak 2.2 milyar dolar sürerek yaptığı müdahale sadece üç kuruşluk etki yaptı.

Merkez bankası öğle saatlerine yaklaşırken rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında bankalar için ‘döviz imkân oranı’ üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.

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Bu karar, yaklaşık 2 milyar 200 milyon dolarlık dövizin bankaların kullanımına açılması anlamına geliyor. Böylece 6.4 milyar liralık Türk Lirası’nın da piyasadan çekilmesi hedefleniyor.

Müdahale geldiği dakikalarda 4.27 liradan işlem gören dolar, ilk bir saat itibariyle sadece üç kuruşluk düşüşle 4.24’lere geriledi.