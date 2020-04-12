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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Yasak duyurulmadan, vatandaşa ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli süre verilmeliydi

Evet, cuma gündüzden güneşi gören kendini sokağa atmıştı. Meteoroloji, cumartesi ve pazar günü de havanın mis gibi olacağını söylüyordu. Yine yollar, parklar, çarşılar ana baba günü olacaktı.

O halde göz göre göre gelen bu yasak duyurulmadan önce vatandaşa ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli süre verilmeliydi. İki belki üç gün… Bu süre içerisinde yasağın kapsamı kamuoyuna daha iyi şekilde anlatılır, tansiyon düşürülürdü.

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Bu arada sosyal medyadaki yaygın tavrın, panikle büfelere akın eden vatandaşı “Luppocu” diye küçümsemek olduğunu gözlemliyorum. Orası işin kolayı…

Unutmayın herkes sizin kadar ‘bilinçli’, ‘planlı programlı’, ‘akıllı‘,‘mantıklı’ olamayabilir.

Çoluğu çocuğu, hastası, yaşlısı, panik ataklısı, alışverişini günlük yapanı, kileri boş olanı da var.

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Melih Altınok’un yazısı

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