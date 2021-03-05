Mehmet Demirkol: Mesut zinde olmayınca iki kanadın Antalya gibi bir savunmaya karşı çalışması mümkün değil

İlk yarı Fenerbahçe’nin Çin Seddi’ni fiskelerle geçme çabasını izledik desem o bile fazla olabilir. Neredeyse hiç denemedi. Mesut 3 gün öncesinden de yorgun ve oyun planının ne olduğunu anlamamış bir yüz ifadesiyle sahadaydı. Kalecisiz kaleye kaçırdığı golü bizim bildiğimiz Mesut, gözü kapalı kolları ve tek bacağı bağlı atar. Dışarı vurdu. O zinde olmayınca hücumun iki kanadının Antalya gibi bir savunmaya karşı çalışması da mümkün değil. Çok ağırdılar. Bütün iş Sosa’ya kaldı. Pelkas’a çok az döndüler.

Mehmet Demirkol’un yazısı