‘Mega projelerin gözdesi’ Cengiz-Kolin-Kalyon, devlet ihalesinde dünyada zirvede

Türkiye’deki kamu ihalelerinin neredeyse tamamını toplayan, Cengiz, Kalyon ve Kolin’in devletten aldıkları ihalelerin toplamı 150 milyar dolara yaklaştı.

Birgün’den Mustafa Mert Bıldırcın’ın haberine göre, Kamu İhale Kanunu’nda 2002 yılında gidilen değişikliğin ardından kamu ihalelerinin neredeyse tamamını toplayan inşaat şirketleri Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin, Dünya Bankası’nın 1990-2017 yılları arasında tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında ilk sıralara yerleşti.

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Limak, Cengiz ve Kolin’in devletten aldıkları ihalelerin toplamı 150 milyar dolara yaklaştı.

En fazla yatırım yapan Fransa merkezli enerji şirketi SUEZ, dünyanın beş farklı kıtasında iş yaparken, Türkiye’den hükümete yakın şirketler Limak, Cengiz, Kolin ve Kanyon’un faaliyet alanı ‘Avrupa ve Orta Asya kıtası’ olarak listede yer aldı. Dünya Bankası’nın verileri, bu şirketlerin tek bir devletten, Türkiye’deki kamu ihalelerinden beslendikleri gerçeğini ortaya koydu.

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Listenin tepesinde yer alan SUEZ’in beş farklı kıtada yaptığı işlerin toplama 60 milyar dolar iken Limak İnşaat’ın Türkiye’de yürüttüğü projelerden kazancı 50 milyar dolara yaklaştı.

Üçüncü havalimanının yüklenici firmaları olan Limak, Cengiz, Kolin ve Kalyon’un en fazla kazanç sağladığı sektör de havalimanları olarak belirtildi. Limak ve Cengiz’in kamudan ihale aldığı diğer sektör de ‘elektrik’ oldu.

Makyol İnşaat, Cengiz İnşaat, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat’ın 2017’de kamudan aldıkları inşaat işlerinin toplam bedeli 30 milyar liraya yaklaştı. Makyol-Cengiz-Kalyon-Kolin dörtlüsünün 20 bin 851 şirketin bölüştüğü 97 milyar 800 milyon liralık pastadan aldığı pay yüzde 30’a ulaştı.