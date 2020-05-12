MAK Araştırma: AKP yüzde 37.4, CHP yüzde 25.3, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 10.7

KEMAL GÖKTAŞ

MAK Araştırma Danışmanlık Değerlendirme şirketinin yaptığı ankete göre bugün seçim olsa AKP yüzde 37.4, MHP ise yüzde 10.7 oy alıyor.

Corona virüsü süreciyle ilgili soruların da yöneltildiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 43’ü hükümeti salgınla mücadelede başarılı bulurken, ekonomik tedbir paketine destek düşük çıktı. Araştırmada Sağlık Bakanlığı verilerine yüksek güven çıkarken, yüzde 36’nın işini kaybetmesi ve ekonomik kriz beklentisinin yüksek çıkması dikkat çekti.

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MAK Araştırma’nın çalışması 11 Mayıs tarihinde (dün) üç ayrı merkezden Türkiye geneli 81 il ve ilçelerinde yapıldı. Örneklem oluşturulurken, her şehrin seçmen sayısının 10 binde birine denk gelecek kadar kişiye ulaşmak hedeflendi. Toplamda 5 bin 200 kişiyle canlı telefon görüşmesi yapılarak, çalışma tamamlandı.

Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde yüzde 58.5 erkek, yüzde 41.5 kadın olmak üzere cinsiyet dengesi sağlandı. Yanılma payının yüzde 1.3 olarak belirlendiği araştırmada çıkan sonuçlar şöyle:

Seçim olsa

“Yarın bir seçim olsa kime oy verirdiniz” sorusuna şu yanıtlar verildi:

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AKP: 32.2

CHP: 22.1

İYİ Parti: 9.5

MHP: 9.3

HDP: 8.1

Gelecek: 2.3

DEVA: 1.6

Saadet: 1

Diğerleri: 1

Kararsız/Cevap Yok: 12.9

Kararsızlar dağıtıldığında

Kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında şu tablo çıktı:

AKP: 37.4

CHP: 25.3

İYİ Parti: 10.9

MHP: 10.7

HDP: 9.4

Gelecek: 2.4

DEVA: 1.7

Saadet: 1.1

Diğerleri: 1.1

‘Corona’yla mücadele

“Corona virüsüyle mücadelede hükümeti başarılı buluyor musunuz” sorusuna yüzde 43 “Başarılı” yanıtını verirken ‘kısmen başarılı’ bulanlar yüzde 17, başarısız bulanlar yüzde 35 oldu. Yüzde 5 bu soruya yanıt vermedi.

“Coronavirüsle mücadelede yapılanlara ek olarak başka neler yapılmalıydı” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

Yapılması gereken herşey yapılıyor: Yüzde 25

Belediyelerin ve STK’ların yardım toplaması engellenmemeliydi: Yüzde 25

Toplum tabanına daha çok ekonomik destek sağlanmalıydı: Yüzde 22

Tüm siyasi partiler ve belediyelerle istişari çalışılmalıydı: Yüzde 15

İlk başlarda daha sıkı tedbirler alınmalıydı: Yüzde 10

Cevap yok: Yüzde 3

Yüzde 61 olumsuz etkilendi

Corona virüsü salgınının hanehalkı gelirlerine etkisi sorusuna ise yüzde 41 “Olumsuz, ekonomik anlamda zararım var” karşılığını verirken yüzde 28 “Ne olumsuz ne olumlu, stabil”, yüzde 20 “Çok olumsuz, işimi vb kaybettim”, yüzde 3 “Olumlu, işlerim açıldı” yanıtını verdi. Yüzde 8 ise bu soruya yanıt vermemeyi tercih etti.

Hükümetin salgın nedeniyle aldığı ekonomik tedbirleri destekleyenlerin oranı yüzde 36 oldu. Kalıtımcıların yüzde 54’ü bu soruya ‘hayır’ yanıtını verirken yüzde 10 yanıt vermedi.

Beklentiler

‘Corona’ süreci sonrası Türkiye’nin geleceğini nasıl gördüklerine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44’i “Az çok etkisi olabilir ama çabuk toparlarız” yanıtını verirken yüzde 36 “Her şeyi alt üst edecek ekonomik kriz çıkabilir”, yüzde 15’i ise “Hiçbir olumsuz etkisi olmaz” yanıtını verdi.

Verilere güveniliyor

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka, ölüm ve test sayılarına katılımcıların yüzde 83’ü güvendiğini belirtirken güvenmeyenlerin oranı sadece yüzde 14 oldu.

En önemli etkisi

Katılımcılara yöneltilen “Corona virüsü salgınının size en önemli etkisi ne oldu? Üç ayrı konu söyleyebilirsiniz” sorusuna şu yanıtlar verildi:

Eğitim hayatım olumsuz etkilendi: Yüzde 19

Daha fazla dini konulara yöneldim: Yüzde 18

Aylık gelirim azaldı: Yüzde 18

Film, kitap vb. daha fazla vakit ayırabildim: Yüzde 12

İşimi kaybettim: Yüzde 12

Psikolojim bozuldu: Yüzde 7

Ailemle daha fazla yakınlaştım: Yüzde 4

Yardımlaşma duygum gelişti: Yüzde 3

Sağlığımı kaybettim: Yüzde 3

Kendime daha fazla vakit ayırdım: Yüzde 2

Sosyal hayatım sınırlandı: Yüzde 2

İşini kaybedenler

Salgın öncesi bir işte çalışanlara sorulan çalışma koşullarında nasıl bir değişiklik olduğu yönündeki soruya verilen yanıtlar şöyle dağıldı:

Değişiklik olmadı: Yüzde 22

Ücretsiz izne ayrıldım: Yüzde 18

İşten ayrıldım/çıkarıldım: Yüzde 18

Uzaktan çalışmaya başladım: Yüzde 14

Kısa süreli çalışmaya geçtim: Yüzde 12

Ücretli izne çıktım: Yüzde 10

Diğer: Yüzde 6

En çok çocuklar

“Corona virüsü salgını sırasında evde kaldığınız sürede sizi en çok zorlayan durumlar ne oldu” sorusuna verilen yanıtlar şöyle dağıldı:

Çocukları kontrol etmek: Yüzde 22

Maddi problemler: Yüzde 20

Dışarı çıkamamak: Yüzde 16

Çocukların uzaktan eğitimiyle ilgilenmek: Yüzde 9

Aile içi gerginlikler: Yüzde 8

Yemek, temizlik, ev işleri: Yüzde 8

Diğerleri: Yüzde 7

Aile büyüklerinin yanında olamamak: Yüzde 6

Diğerleri: 7

Hiçbiri: 4

Normalleşme beklentisi

“Günlük hayatınızın bugünden itibaren ne kadar zaman içinde normalleşeceğini düşünüyorsunuz” sorusuna verilen cevaplar şöyle:

Bir ay içinde: Yüzde 7

Bir-üç ay içinde: Yüzde 13

Üç-altı ay içinde: Yüzde 33

Altı-12 ay içinde: Yüzde 37

Bir yıldan fazla: yüzde 7

Hiçbir zaman: Yüzde 3

Dua, film, sosyal medya

“Evde kaldığınız süre içinde size en çok ne iyi geliyor ve rahatlatıyor” sorusuna verilen cevaplar şöyle sıralandı: