M.K. Perker 10 Nisan 2020

Kısa Dalga Podcast’ten Nazan Özcan, karantina günlerinden çocukların ruh sağlığını da korumakla yükümlü anne babalar ve bilmedikleri bir durumla karşı karşıya kalan çocukların psikolojisini normal tutmak için yapılması gerekenleri psikolog ve hipnoterapist Şükran Sarp ile konuştu.