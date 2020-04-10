M.K. Perker 10 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit’e araç girişi yasağı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde can kaybı 100 bine ulaştı; vaka sayısı 1.6 milyonu aştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Oda başkanı: Eczanelerde maske dağıtımı İstanbul’da başlıyor; telefona kod gelecek
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerde maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara vereceği kodla sağlanacağını söyledi.
Karantinada çocukların ruh sağlığı: Sürekli kaliteli zaman beklentisi doğru değil
Kısa Dalga Podcast’ten Nazan Özcan, karantina günlerinden çocukların ruh sağlığını da korumakla yükümlü anne babalar ve bilmedikleri bir durumla karşı karşıya kalan çocukların psikolojisini normal tutmak için yapılması gerekenleri psikolog ve hipnoterapist Şükran Sarp ile konuştu.