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Yaramazlara biraz batar!

Liderin keyfi yerinde: Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş puan farkını beşe çıkardı

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Gençlerbirliği’ni Vodafone Arena’da konuk eden lider Beşiktaş, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ikinci sırada yer alan Başakşehir’le arasındaki puan farkını beşe çıkardı.

Fotoğraflar: bjk.com.tr

Siyah-beyazlıların golleri 45+5’te Oğuzhan Özyakup, 61’nci dakikada frikikten Anderson Talisca ve 86’ncı dakikada Ryan Babel’den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 58’e yükseltirken, Gençlerbirliği 32 puanda kaldı.

Fabri oyuna devam edemedi

Ekran görüntüsü Bein Sports’tan alınmıştır.

Siyah-beyazlıların İspanyol kalecisi Fabri, karşılaşmanın 34’üncü dakikasında Uğur Çiftçi’nin şutunda yüzüne gelen top sonrası yerde kaldı.

Sol gözünde şişlik oluşan İspanyol oyuncu, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından oyuna devam etmek istese de, bir süre sonra kenara değişiklik işareti yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların alkışlarıyla 43’üncü dakikada sahayı terk eden Fabri, yerini Tolga Zengin’e bıraktı.

İki teknik direktör arasında tartışma

Ekran görüntüsü Bein Sports’tan alınmıştır.

Karşılaşmanın 20’nci dakikasında yaşanan bir pozisyonda dördüncü hakeme itiraz eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ikilinin yanına koşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat arasında tartışma yaşandı.

Evinde kayıpsız

Bu sezon Vodafone Arena’da oynadığı 16 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, 13 galibiyet ve üç beraberlikle evinde 42 puan topladı.

Halit Akçatepe unutulmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden oyuncu Halit Akçatepe’yi, ‘Hababam Sınıfı’ filminde canlandırdığı Güdük Necmi karakterine atıfla, ‘Hababam, güm güm güm’ ve ‘Güdük Necmi’ tezahüratlarıyla andı.

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