Lider kaldığı yerden: Rizespor’u Gökhan Gönül’ün golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 53’e yükseltti

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Rizespor’u konuk eden lider Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Vodafone Arena’da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların golü 41’inci dakikada Gökhan Gönül’den geldi.
Fenerbahçe’de geçirdiği dokuz yılın ardından Beşiktaş’a imza atan tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı formayla ilk golü sonrası kulübün resmi Twitter hesabından, ‘Gönülden seveni, gönülden severiz’ mesajı paylaşıldı.
Gönülden seveni,
Gönülden severiz 👏💪👌 pic.twitter.com/J0e7ZfiN4Y
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 4 Mart 2017
Maçın son bölümünde beraberlik golü için bastıran Rizespor’un çabaları sonuç vermeyince karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip puanını 53’e yükseltirken, Rizespor 20 puanda kaldı.
Gönül ve Quaresma sarı kart cezalısı
Beşiktaş’ta sarı kart gören Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma cezalı duruma düştü. İki oyuncu, önümüzdeki hafta Kayserispor’la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Q7 oyundan çıkarılmasına tepkili
Teknik direktör Şenol Güneş’in 65’inci dakikada oyundan çıkardığı Quaresma, hocasının bu tercihine el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Portekizli oyuncu sahadan çıkarken kolundaki bandajları yere fırlattı.