Lider kaldığı yerden: Rizespor’u Gökhan Gönül’ün golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 53’e yükseltti

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşma yapacağı toplantılarının iptal edilmesi üzerine Almanya’nın yaklaşımını faşizan ve baskıcı olarak tanımladı.