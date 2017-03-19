LGBTİ’lere ‘Git evinde yaşa, şarlatanlar’ diyen Niran Ünsal gey barda sahne aldı

Muhafazakar çıkışlarıyla gündeme gelen, tesettüre girdiğini duyuran, AKP’ye ‘çıplaklık raporu’ sunan ve en son ‘ticari kayıp’ yaşadığını söyleyerek başörtüsünü çıkardığını açıklayan Niran Ünsal 18 Mart akşamı Ankara’da bir gey barda sahne aldı.

Ünsal, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’yı 2014 yılındaki Türkiye konseri öncesinde ‘açık-saçık’ giyinmemesi için uyarmasıyla dikkat çekmiş, o konsere renkli kıyafetlerle gidenleri sert bir dille eleştirmekten de geri durmamıştı. Ünsal daha sonra da homofobik açıklamalarda bulunmuştu.

‘Cinsel tercihlerini git evinde yaşa’

Ünsal Lady Gaga konserine gidenlerin fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullanmıştı: “Bizim çabamız işte bu gidişata dur demek içindir, bunu istiyorsanız amenna! Türk bu değildir! Telaşımızın asıl sebebi budur!!! Anneler babalar bu ülkenin gençliğini zehirleyenlere dur demek boynumuzun borcudur! Cinsel tercihlerinden bize ne git evinde yaşa! Evlatlarımıza böyle şarlatanlıklar yaparak örnek olamayacaksınız.”

‘Gitmek isteyenler Hande Kader, Eylül Cansın’ı düşünsün’

Türkiye LGBTİ Birliği, Ünsal’ın sahne alacağı gecenin afişini paylaşıp 2016 yılında İstanbul Zekeriyaköy’de yakılarak öldürülen trans kadın seks işçisi Hande Kader ve 2015 yılında intihar eden trans kadın Eylül Cansın’ı hatırlatarak şu mesajı paylaştı: “Niran Ünsal adlı Homofobik bu gece Ankara’da Sixtiees adlı Gay Bar’da sahne alıyor. Arkadaşlarımız ve dostlarımız zaten gitmez. Gitmek isteyenler de Hande Kader, Eylül Cansın’ı bir kere düşünüp öyle gitsin.”