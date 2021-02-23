Leyla Emadi’nin kişisel sergisi: Gel-Git

Leyla Emadi’nin modern sanat galerisi Mixer’deki ilk kişisel sergisi Gel-Git, 16 Şubat-3 Nisan 2021 tarihlerinde görülebilir..

Emadi’nin ‘son bir yılda yaşadığı zorunlu değişimler ve toplumsal sorunlarla çalışmalarının nasıl evrildiğini’ ifade eden sergi, ‘konfor alanları ve bunun tam zıttı olan bilinmezlik-belirsizlik hallerini’ sorguluyor.

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Emadi, sergiye adını veren ‘gelgit durumları’nı şöyle açıkladı: “Bu belirsizliklerin içinde yaşamaya devam ederken bazı sabahlar uyanıp kendimizi çok güçlü ve her şeyin üstesinden gelebilecek gibi hissederken, bazı sabahlar da yerin yedi kat dibinde imişçesine ağır hissederiz.

O an için bu gelgitler sıkıntılı bir durummuş gibi gözükse de aslında konfor alanından her çıkış, öz benliğimize daha hızlı bir varıştır. Zygmunt Bauman’ın da dediği gibi; belirsizlik insan yaşamının doğal habitatıdır; belirsizlikten kaçınma umuduysa insan yaşamındaki arayışın motorudur.”

Sergi, sanatçının ‘bireysel konfor alanı ve belirsizlik durumu arasında kalışlarını yansıtan’ çoğunlukla beton harflerle sözcüklere ve cümlelere dönüşmüş, ‘bireyin zihnindeki düşüncelerden kağıda ve ardından sergi mekanına dökülen’ sözler bütününü içeren enstalasyonlarını bir araya getiriyor.