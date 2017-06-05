KYK, yaz aylarında burs ve kredi ödemesi yapmayacak

Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerine haziran ayından sonra burs ve kredi ödemesi yapmayacağını duyurdu.

Ancak daha önce öğrenim yılı haziran ayında bitmiş olmasına rağmen, yeni yıl olan eylül ayına kadar kesintisiz biçimde öğrencilere ödeme yapılıyordu.

KYK’dan yapılan açıklamada kararın gerekçesine değinilmezken, “Kurumumuz tarafından yapılan burs/kredi ödemeleri öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin burs/kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir” ifadeleri kullanıldı.

Ödenmeyecek ayların tutarlarının öğrencilerden geri alınmayacağı belirtildi.