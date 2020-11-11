Küçükçekmece Belediyesi’nin yenilediği parktaki semboller tepki çekti, soruşturma başlatıldı

İstanbul’da Küçükçekmece ilçesinde belediyenin yenilediği parktaki görsellerin, PKK’yı andırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarını geçen günlerde tamamlanmıştı.
Parkın bir bölümünde kullanılan görsel, PKK’yı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki çekti.
AA’ya konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını ifade etti.
Kaymakam, ‘terör örgütünün sembollerine benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığının tespit edildiğini, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verildiğini ve söküm işlemlerine başlandığını’ söyledi.
Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Bu arada, Atatürk Parkı’na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görsellerin söküm çalışmalarını sürdürüyor.