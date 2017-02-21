Kredi kurumu onay vermedi: Hollandalı şirket 3’üncü havalimanı projesinden çekildi

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), İstanbul’un kuzey ormanlarını büyük ölçüde tahrip edeceği için tartışmalara yol açan 3. havalimanı inşaatında pay almak isteyen Hollandalı bir inşaat ve emlak şirketinin projeden çekildiğini duyurdu.

KOS’un aktardığına göre, ismi ve hangi projeyi üstlenmek istediği bilinmeyen Hollandalı bir şirket 2016 yılında projesine kredi almak ve sigortalatmak üzere köklü kredi kurumu Atradius Dutch State Business’a (ADSB) başvurdu.

ADSB’nin ekim ayında KOS’la 3’üncü havalimanı projesine ilişkin irtibata geçmesi üzerine ADSB yetkilileriyle İstanbul’da görüşen KOS üyeleri, “Projenin bölge ekosistemi üzerinde bırakacağı kalıcı hasarları, projede yaşanan iş cinayetlerini, projenin kır ve kente etkisini ve projenin şeffaf bir şekilde ilerlemediğini” aktardıklarını açıkladı.

Konuya ilişkin KOS’un geçen ay ADSB yetkililerinden aldıkları bilgiye göre, Hollandalı şirketin kredi desteği reddi sonucunda projeden çekildiği duyuruldu.

Şirketin çekilme kararından memnun olduklarını açıklayan Hollandalı sivil toplum kuruluşu Both ENDS, açıklamasında yerel toplulukların ve STK’ların ‘çevreyi yok eden’ havalimanı projesine karşı çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Sivil toplum kuruluşu Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) desteklediği yerel topluluklar ve Hollandalı destekçi örgütleri XminY ve Both ENDS bu gelişmeden memnunlar. Örgütler, şirketin projeden çekilmesinin bu mega altyapı projesi ile ilgili halkın kaygılarına kulak verilmesini sağlayacağını umuyorlar.”

‘Desteğin çekilmesinde KOS’un ADSB ile temasları etkili oldu’

Both ENDS’den Niels Hazekamp, kredi desteğinin çekilmesinde, KOS’un ADSB ile temaslarının etkili olduğunu belirtti: “Ne Hollanda şirketinin kimliği ne de başvurunun geri çekilme sebebi açıklanmadı ama KOS’un kaygılarını ADSB ile paylaşma yolunda gösterdiği çabaların, Hollandalı ihracatçıların havalimanı projesi konusundaki dahiliyetlerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacağını düşünüyoruz. Umuyoruz ki ihracat kredisi sigortası için yapılan bu başvurunun geri çekilmesi diğer şirketleri de projedeki rollerini yeniden değerlendirmeye iter.”