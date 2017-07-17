‘Konut yapılacak’ iddiası: Anıtkabir için tartışmalı imar planı değişikliği

Anıtkabir sınırları içerisinde bulunan alana konut yapılabilecek bir düzenlemenin getirilmek istendiği iddia edildi. Ankara belediye başkanı, iddiayı yalanladı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı’nın, bir yıl sonra askıya çıktığını belirtti.

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Planla, Anıtkabir sınırları içerisinde bulunan alana konut yapılabileceğini söyleyen şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, şu bilgileri verdi: “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2016’da aldığı kararla 1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nda değişikliğe gidilerek daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanıyla birleştirilmesi hükmü ortadan kaldırılarak, Anıtkabir alanına katılması gereken bu alanın konut alanı olarak kullanılması kararı getirilmiştir. Yani planda kamulaştırıp ‘B’ alanıyla birleştirilmesi hükme bağlanmışken bu hüküm plan değişikliği yapılarak plandan çıkartılmıştır. Yine Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün bulunduğu 37 bin 960 metrekarelik alanda yıkılıp yeniden yapılması durumunda 0.3 emsal 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür.”

‘Yargıya taşıyacağız’

“Anıtkabir Tarihi Sit Alanı KAİP’te park alanı olarak gösterilen alan askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Plan, plan yapma tekniği açısından şeffaf değil, meclis kararındaki ‘C’ alanı planda gösterilmemiş” diyen Candan, şöyle devam etti: “Her ne sebeple olursa olsun Anıtkabir alanı ne bir kışla ne de sağından solundan alanı daraltılarak, konut olarak kullanılması öngörülen bir alandır. Bu plan değişikliği Cumhuriyet dönemiyleile hesaplaşan ve bunu mekana yansıtarak, bir gecede İller Bankası’nı, Marmara Köşkü’nü, Baraj Gazinosu’nu, Su Süzgeci’ni, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkan bakış açısının, birçok yıkımı daha gerçekleştirdikten sonra Anıtkabir’e yöneleceğinin adımlarıdır. Koruma Kurulu’nun bu uygulamaya izin veren kararıyla birlikte plan değişikliğini yargıya taşıyacağız. Kamuoyunu bu süreçte duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Mimarlar odasının verdiği bilgiye göre 7 Temmuz’da askıya çıkan plan değişikliği, 7 Ağustos’ta askıdan inecek.

Gökçek yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’se yeni bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre Gökçek, şunları söyledi: “Yalan yanlış bilgilerle vatandaşı kandırıp, ortalığı karıştırmak için çabalayan ideolojik kafalar yine iş başındalar. Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan beş katlı askeri lojmanı resmileştirdik. Koruma Kurulu’nu zaten hiçbir şekilde yeni bir yapılaşmaya müsaade etmez. Yeni bir yapılaşma söz konusu dahi değil. Sadece mevcut askeri lojmanlar resmileşti. Mevcut durum korundu o kadar. Bir kez daha, ideolojik düşünceleriyle hareket eden bir takım oda yöneticileri ve internet siteleri; halkı yanıltarak, algı oluşturma çabası içerisindeler. Ancak yine bilgisiz, yine belgesiz, yine boş çaba içindeler.”