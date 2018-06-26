KONDA genel müdürü: Türklerden HDP’ye gelen oy yarım puan bile değil

24 Haziran seçimlerinin sonucunu yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, “Türklerin içinden sadece ‘HDP barajı geçsin’ diye gelen oy yarım puan bile değildir” dedi.

KONDA, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunu yüzde 51.9, HDP’yi yüzde 11.6, ‘cumhur ittifakı’nı yüzde 52.8, ‘millet ittifakı’nı ise yüzde 35.6 olarak tahmin etmişti.

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Ağırdır, Hürriyet’ten İpek Özbey’e konuştu.

“AK Parti ile MHP arasındaki geçişkenliği eksik hesaplamışız. Bir de Muharrem Bey’in partisinden aldığı fazla oyu hesap etmiştik, ama bu kadar fark olacağını ölçememişiz” diyen Ağırdır, seçimin birinci kazananının Erdoğan, ikincisinin HDP, üçüncüsünün ise MHP olduğunu söyledi.

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Ağırdır şöyle devam etti: “MHP, İYİ Parti’nin ortaya çıkışından sonra beklendiği gibi düşük oylara inmemişti ya da İYİ Parti hiçbir zaman o beklenen oylara yükselmemişti. Özellikle metropolün nimetlerine öfkeli ve kızgın gençlerde hem AK Parti hem CHP Türkiye ortalamalarının gerisinde, MHP ve HDP ise daha fazla oy alıyor. Aslında bu gençlerin birinci partisi hâlâ partisizlik veya siyasete tepki. Sanırım MHP’deki bu artışın bir sebebi de o gençlikten aldığı oy.”

KONDA genel müdürü “Belli bir kesim, CHP’lilere ‘barajı aşması için HDP’e oy verin’ çağrısında bulundu. Etkisi oldu mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hayır, çok fazla değil. Bu 11.6’nın 10 puanı zaten Kürt yurttaşlarımızın. Türklerin içinden sadece ‘HDP barajı geçsin‘ diye gelen oy yarım puan bile değildir. Cumhurbaşkanı adayı hapiste, örgütlerde tutuklular var, yüzde 12’lerde oy alıyorsa, başarıdır.”