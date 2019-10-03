KONDA genel müdürü: AK Parti çekirdek seçmeni ilk defa yüzde 30’un altında

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP çekirdek seçmeninin tarihinde ilk defa yüzde 30 seviyesinin altına düştüğünü söyledi.
T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Ağırdır, AKP seçmeninin en az üçte birinin bugün ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyeceğini savunarak, “Hiçbir şartta, Türkiye toplumuna cumhurbaşkanının yüzde 40’la ya da 45’le seçilmesine halkoyunda ‘Evet’ dedirtemezler” dedi.
‘Gençler siyaset kurumuna güvenmiyor’
İnsanların yarınlarıyla ilgili tereddütleri bulunduğunu belirten Ağırdır, “Ülkenin insanlarının neredeyse yüzde 40’a yakını, gençlerin ise yüzde 49’u ülkenin siyasetle çözülebilecek sorunlarının çözülebileceğine olan inancını kaybetmiş durumda. Ülkenin gençleri siyaset mekanizmasına baktığında ‘Burada bana rol yok’ diyor” diye konuştu.
Ağırdır’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Yüzde 50’den fazla insan cumhurbaşkanlığı sisteminin tıkanmakta olduğu izlenimine sahip.
- Başkanlık sistemine içeriğini anlayarak ‘Evet’ diyenler üçte birden fazla olmadı hiçbir zaman.
- ‘Cumhur ittifakı’nın sistemde bir iyileştirme reformu yapmasını beklemiyorum. İş referanduma ya da erken seçime dönecekse, durumları kritik.
- İktidar blokunda AK Parti’nin ağırlığı eksiliyor, MHP’nin görece artıyor.
- AK Parti’nin getirdiği yeni sistemden ya da politikalardan negatif etkilenen seçmen karşı bloka geçmiyor ama MHP’ye kayıyor.
- İki bloka da ait olmayan gri alandaki seçmen iktidar blokuna karşı eleştirel bir durumda.
- İktidar blokunun stratejisi İYİ Parti’yi iktidar blokundan koparmak.
- İYİ Parti kolay yok olacak bir parti değil.