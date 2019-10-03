KONDA genel müdürü: AK Parti çekirdek seçmeni ilk defa yüzde 30’un altında

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP çekirdek seçmeninin tarihinde ilk defa yüzde 30 seviyesinin altına düştüğünü söyledi.

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Ağırdır, AKP seçmeninin en az üçte birinin bugün ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyeceğini savunarak, “Hiçbir şartta, Türkiye toplumuna cumhurbaşkanının yüzde 40’la ya da 45’le seçilmesine halkoyunda ‘Evet’ dedirtemezler” dedi.

Reklam

‘Gençler siyaset kurumuna güvenmiyor’

İnsanların yarınlarıyla ilgili tereddütleri bulunduğunu belirten Ağırdır, “Ülkenin insanlarının neredeyse yüzde 40’a yakını, gençlerin ise yüzde 49’u ülkenin siyasetle çözülebilecek sorunlarının çözülebileceğine olan inancını kaybetmiş durumda. Ülkenin gençleri siyaset mekanizmasına baktığında ‘Burada bana rol yok’ diyor” diye konuştu.

Ağırdır’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: