KONDA anketi: Erdoğan yüzde 51.9, Meclis’te kararsızlar yüzde 14.2

KONDA Araştırma’nın seçim araştırmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 51.9.

Araştırmada, 31 ilin merkez dahil 101 ilçesine bağlı 153 mahalle ve köyünde 2 bin 721 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

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Araştırma kapsamında gidilen iller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van.

KONDA, araştırmanın bulgularının hata payını, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3 olarak açıkladı.

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Şirket, seçim sonuçlarını etkileyecek ‘üç dinamiği’ ise şöyle anlattı: “Birincisi, grafik ve tablolarımızda son beş haftada gözlenmekte olan hareketlilik ve değişimlerin seçimlere kadar geçen sürede hangi hızda ve ne yöne doğru süreceğidir. İkincisi, seçimlere katılım oranının yüzde 85’ten kayda değer biçimde aşağıya düşmesidir. Üçüncüsü de yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır.”

Buna göre, Erdoğan’ın oy oranı bir ay içinde yüzde 53.3’ten yüzde 51.9’a düştü. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oy oranı ise bir ay içinde yüzde 23.4’ten yüzde 28’e yükseldi.

Ankette İnce’yi yüzde 10.2’yle İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve yüzde 9’la HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş takip etti.

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 0.7, Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in ise yüzde 0.1 oranında oy alacağı tahmin edildi.

Yüzde 14.2 gözüken kararsızların dağıtımıyla elde edilen araştırma sonuçlarına göre HDP yüzde 11.6 oranında oy alarak barajı geçiyor.

Yedi partili bir parlamento oluşacağı tahmin edilen ankete göre, AKP yüzde 45.5, CHP yüzde 26.1, İYİ Parti yüzde 8.5, MHP yüzde 7.3 oranında oy alıyor.