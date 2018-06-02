Komutan dört köşe: Erdoğan, İnce’yi eleştirdikçe Korgeneral Temel alkış tuttu

İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Malatya’da konuşan ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine alkış tutarken görüntülendi.

Erdoğan, dün Malatya’da düzenlenen mitingden sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen esnaf buluşmasına katıldı.

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Burada konuşan Erdoğan, İnce’yi hedef alarak “Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz. Kardeşlerim; girdiği her yarışı kaybedenlerin ne kendilerine, ne de milletimize verebilecekleri bir şey yoktur” dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri buluşmaya katılanlar tarafından alkış alırken, alkışlayanlar arasında 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in de bulunması tepki çekti.

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İsmail Metin Temel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Suriye’nin Afrin kentinden yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın da komutanıydı.

İnce tepki gösterdi: Onun apoletlerini sökeceğim

Bu arada CHP’nin adayı İnce de, alkış tutan komutanı eleştirdi. Bir komutanın bunu yapamayacağını belirten İnce şunları söyledi: “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general, bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general, Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun”