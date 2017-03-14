Kilyos sahiline saçılan hafriyatın kaynağı belli oldu: 3’üncü havalimanı

Geçen hafta Kilyos sahilinde bulunan hafriyatın 3’üncü havalimanı inşaatından getirildiği ortaya çıktı.

Kilyos plajı geçen hafta moloz yığınıyla kaplanmıştı. Denize de girilen sahilde kapı, boru, çuval ve poşet gibi birçok atık bulunurken, kumsal ve kıyı şeridinin ileri düzeyde kirlendiği gözlenmişti.

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) atıkların 4 Mart günü döküldüğünün tespit edildiğini ve 5 Mart günü temizlik çalışmalarının başlatıldığını açıklamıştı: “Toplam 5 kilometrelik alanda temizlik çalışması yapılıyor. İBB’ye bağlı deniz denetim teknesiyle deniz yüzeyinde başka atık var olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar 300 poşet atık toplandı. Atıklar strafor, tahta ve poşetten oluşuyor. Atıkların nereden ve kimler tarafından atıldığı araştırılıyor.”

Ancak daha sonra sahil şeridi boyunca meydana gelen kirliliği neyin yarattığına, bu molozu kimin döktüğüne dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Kaynak: 3’üncü havalimanı hafriyatı

Cumhuriyet’ten Pınar Keleş’in haberine göre Kilyos’ta sahile vuran molozun, aralarında ‘Altın Testere’ ödüllü Cengiz Holding ve Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) tarafından yapılan 3’üncü havalimanı inşaatı nedeniyle yıkılan eski maden ocaklarının içindeki hafriyattan kaynaklandığı ortaya çıktı.

1999 Marmara depreminde İstanbul’da yıkılan binaların hafriyatı, 3’üncü havalimanı inşaatının sürdüğü Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasında kapatılan kömür ocaklarının bulunduğu alana dökülmüştü.