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Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

 

MHP lideri Devlet Bahçeli, diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını istediği Hollanda’nın ‘hasım’ haline geldiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda’yla ilişkilerin askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Yaşanan krizle ilgili açıklama yapan Bahçeli, “Avrupa’da düşünce ve ifade özgürlüğüne, insani ve vicdani taleplere, izleri uzun seneler çıkmayacak kara bir leke sürülmüştür. Hollanda, soğanın virüs yemiş hali olan laleyi soldurmuş, insanlığın yüz karası bir tutum takınarak hasım ülke haline gelmiştir” dedi.

‘Zulme karşı dayanışma içindeyiz’

Hollanda’nın yaptıklarını ‘gayri hukuki’ ve ‘gayri ahlaki’ diye niteleyen Bahçeli, gereken cevabın verilmesi gerektiğni belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunmak bizlerin, tüm vatan evlatlarının en temel haysiyet görevidir. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye yıkılmaz, aşılmaz, geçilmez bir kaledir. Türk milleti zulme karşı dayanışma içindedir” diye konuştu.

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