Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ortak açıklama: YSK kanuna uygun karar vermeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’nin seçim sürecinden süratle çıkmasının gerektiği yönünde vurgu yaptı.

Son olarak, AKP, İstanbul’un tüm ilçelerinde oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu.

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Kılıçdaroğlu YSK’nın kanuna uygun karar vermesini beklediklerini söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti: “YSK hukuk güvenliğini sağlamak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Neye itiraz ettik, itiraz hukuk içinde olmalı. Seçimleri düzenleyen yasanın 112’nci maddesi delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenemez diyor. Varsa bir şey delilini koyarsın itirazını yaparsın. YSK sandık güvenirliğini bozar bir sürecin içine girmiştir. Hukuk devleti ise kanunda bir gerekçesi vardır. Hakimin tarifsizliği ve bağımsızlığı önemlidir. YSK’daki hakimlere sesleniyorum. 38 ilçeyi yeniden sayacağız diyorlar. Hangi gerekçeyle neden? Islak imzalı tutanaklarda AKP’nin temsilcisinin imzası var, MHP’nin temsilcisinin imzası var, bizim imzamız var. Niçin seçim sırasında tutanaklara şerh düşmediler? Benim YSK yargıçlarından istediğimi ıslak imzalı tutanakları önünüze koyup karar verin, yarın çocuklarınızın yüzüne bakacaksınız. 38 ilçede yeniden sayım, niçin yeniden seçim? Bir demokrasi olayıdır, ya demokrasi adına karar verilecektir ya da demokrasi yargıçlar tarafından katledilecektir.”

“İBB başkan adayı, AKP genel başkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı oturup gizli bir toplantı yapıyor. Niçin” diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Eğer seçimle ilgili bir toplantı ise bu, zaten yaptığınız suç. Benim YSK’nın saygıdeğer yargıçlarından istediğim, elinizi vicdanınıza koyacaksınız ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız ve oturup karar vereceksiniz.”

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Kılıçdaroğlu, ellerindeki en son verilere göre sandıkların yüzde 92.30’unun sayıldığını belirterek buna göre Ekrem İmamoğlu’nun 15 bin 722 oy farkla önde olduğunu da belirtti.

Akşener: Kenan Evren’i bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan’la karşı karşıyayız

Akşener ise şöyle konuştu: “Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır, ‘Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur’ denilerek, bugün itibariyle sandık sonuçları kabul edilmemekte, milli iradeye ihanet edilmektedir. Bugün 15 bin oyu yetersiz bulan bir Sayın Erdoğan, Kenan Evren’i bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan’la karşı karşıyayız. AKP kazanana kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Amerika diktatörlüklerinde olur. Erdoğan’a bir çağrım daha var o da şudur: Bedel ödeme korkuyla çok heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun. YSK hakimlerine sesleniyorum torunlarınızın ve çocuklarınızın yüzüne bakabilir durumda olun. Hukuk ve bilim veriye dayanır. Bilgiye belgeye dayanır hislere yer yoktur. İnsanlarımızın rahatlaması lazım. İmamoğlu’nun 15 bin oyunu beğenmemek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ekonomiye odaklanılması lazım Türkiye’nin rahatlaması lazım. Polisin askerin yargının bir terör örgütüne nasıl peşkeş çekildiğini bu ülkenin insanları ağlayarak izlediler. 15 Temmuz darbe kalkışması oldu. Bu millet köprüden sokaktan bu devleti topladı getirdi.”

