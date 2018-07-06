Nuriye Gülmen gözaltına alındı

Soma’da 301 madencinin can verdiği facianın ardından için üç yıldır denizlerde kanoyla kürek çeken Veli Buğaç “İnsanlar unutmasın bu ölen insanları” diyor. Buğaç’ın ‘Kürek Kürek Türkiye’ hikayesi, Soma’nın 9 Temmuz tarihli karar duruşması yaklaşırken bizlere sesleniyor: “Denizlerden gelen bir iyi niyet vardır.”