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Yaramazlara biraz batar!

Nuriye Gülmen gözaltına alındı

KHK ile mesleğinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Gülmen, eğitimci Semih Özakça ile işe iade talebiyle başladıkları açlık grevini 324 gün sonra OHAL Komisyonu’ndan ret cevabı alınca bitirmişti. Gülmen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden, Özakça ise Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’ndan ihraç edilmişti.

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Gülmen Twitter’dan “Arama kararım olduğu söylenerek belko’dan indirildim. Karakola götürülüyorum” diye yazdı.

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