Keymen İlaç’ın sahibi, CHP’li Emir’e dava açıyor: Aşılama dozu arttıkça iftira artıyor

Covid-19 aşısı satın alınan Çinli Sinovac’ın Türkiye distribütörü Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’e dava açacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keymen İlaç’ın, gümrükte ücretsiz olduğu beyan edilen 1 milyon Covid-19 aşısını Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tanesini 12 dolardan faturalandırdığını söylemişti.

Reklam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise buna karşılık, ‘ticari sırların deşifre edildiğini’ belirtirken, “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı” diye sormuştu. Bakan, ödemenin sözleşme gereği yapıldığını ifade etmişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Alagöz, aşının tamamının hazır ürün olarak getirilmediğini, istenen miktarda alabilmek için Türkiye’de dolum yaptıklarını, bunun için de yatırım gerektiğini ifade etti.

Şirketin sahibi, vial (Dolum yapılan şişe) ve enjektör gibi masraflarının olduğunu, bunların siparişlerinin verildiğini belirterek, “1 milyon doz rakamı var ya, onun üzerinde ödedik” diye konuştu.

Reklam

Alagöz, şöyle devam etti: “(Masraf) 12 milyon doların üzerinde. Masrafım bedava geldiği söylenen aşılardan fazla. O vialleri, şırıngaları ben alıyorum ya, yatırımı yapıyorum ya, dolum tesislerine para ödeniyor ya… Onları kim ödüyor? Parayı nereden alacağım? Kazancım Sinovac’la yıllara dayalı distribütörlük anlaşmamla sınırlıdır. Bakın, ben aldığım fiyatın üzerine kuruş koymam. Dünyanın en uygun fiyatına alınan aşıda ciddi katkım var. Devletin bir kuruşunun cebime girmesini ar bilirim. Bu, göçük altındaki vatandaşın cebindeki parayı çalmaya benzer. Aşılama dozu arttıkça iftira artıyor.”

Alagöz, CHP’li Murat Emir’e dava açacağını ifade ederek, aşının etkisinden ve bankaların kendisine kredi vermemesinden bahsetti. Alagöz, aşının doz fiyatının 10 dolar civarında olduğunu dile getirdi.