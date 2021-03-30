Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kazdağı Koruma Derneği: ’60 yıllık ruhsat’ koca bir yalan

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk’ün “60 yıllık ruhsatımız var” demesini ‘kocaman bir yalan’ olarak niteledi.

Çevre katliamıyla gündeme gelen şirketin faaliyetleri kapsamında Kazdağları’nda yaklaşık 350 bin ağaç kesildiği tahmin ediliyor. Fotoğraf: Twitter

Tarım ve Orman Bakanlığı bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle şirketin Kaz Dağları’ndaki iznini iptal etmiş, şirket yönetimiyse 60 yıllık ruhsat hakkı bulunduğunu belirterek, “Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz” demişti. Kazdağları Ekoloji Platformu (KEP) isimli sivil toplum örgütü, şirkete, “60 saniye dahi kalması hukuken mümkün değil” diye karşılık vermişti.

Reklam

Şentürk son olarak Kaz Dağları’ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini belirtip protestolar nedeniyle sürecin uzaması için “Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil” demişti.

Ruhsat hukuku sona ermiştir

Derneğin açıklamasında, Şentürk’ün açıklamaları ‘talihsiz’ olarak nitelendirilirken “Şirket rantçı ve doğa düşmanı zihniyetlerini bir kez daha göstermiş oldu” dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Alamos Gold’un 2009’da aldığı ve 13 Ekim 2009’da başlayan ruhsat hukuku 13 Ekim 2019’da bitmiştir. ‘Otuz yıldır bu madeni çıkarmayı bekliyoruz’ söylemi doğru değildir. Maden Kanunu’nun 24. Maddesine göre, firmanın süre uzatım talebi ruhsat bitim tarihinden itibaren bir ay içinde uzatılmadığı/temdit edilmediği ve yeni bir ruhsat tanzim edilmediği için ruhsat hukuku sona ermiştir. 

Reklam

Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında da maden işletme faaliyetleri yapılamaz. Temdit sürecinin hala devam ettiğini iddia eden şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Ruhsatlar 10 yıllık sürelerle en fazla altı kez verilebilir ve bu süreyi kullanıp kullanmamak, uzatıp uzatmamak tamamen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uhdesindedir. Şirketin Bakanlığın yetkisini kendi hakları gibi görmesi pervasızlıklarında geldiği noktayı göstermektedir.”

‘Alan acilen rehabilite edilmelidir’

‘Firmanın ruhsatının uzatılmaması ve ruhsat hukukunun bitmesi sonucunda’ Tarım ve Orman Bakanlığı orman izinlerininin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, alanın ‘artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesinde’ olduğu belirtildi.

Derneğin açıklamasına şöyle devam edildi: “İş makinalarını tahliye etmiş olan firmaya konteynerlerini boşaltmak için 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Konteynerler 13 Ekim 2021’i beklemeden acilen çıkartılmalı ve şirket Kirazlı’yı tamamen terk etmelidir. Alan acilen rehabilite edilmelidir.

Şirket temsilcisinin bölgede yıllardır sürdürülen mücadeleyi, Su ve Vicdan Nöbeti’ni, çadırlı direnişi, on binlerin yürüyüşünü, Fazıl Say’ın konserini küçümseyişi mücadelemizden korkularının göstergesi olsa gerek…”

‘Turizm ve tarım geliri madenciliğin sağlayacağından fazla’

Bölgenin tarım ve turizm gelirinin ve sağladığı istihdamın, madenciliğin sağlayacağı gelir ve istihdamdan ‘kat kat fazla’ olduğu aktarılarak “Kazdağları, en fazla 8-10 yıl sürecek madencilik projeleri için feda edilemez” dendi.

Bunun yanında dernek, Kirazlı Altın Madeni Projesi’ne ve Kaz Dağları’nın yüzde 79’unu kaplayan tüm diğer madencilik projelerine karşı ‘bunca yıldır verilen mücadelenin tüm kararlılıkla süreceğini’ bildirdi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsatın iptal edildiğini ve şirketin ruhsat hukuku kalmadığını acilen kamuoyuna açıklamalı, Tarım ve Orman Bakanlığı da bilimsel ve ekolojik yaklaşımla, sivil toplum örgütlerinin de sürecin bir parçası olmasını sağlayarak Kirazlı’yı acilen rehabilite etmelidir. Şirketin bu pervasız ve yakışık almayan tutumunu kınıyor, kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Kaz Dağları’na ‘çöken’ şirketin müdürü: Su ve Vicdan Nöbeti, vesaire falan filan…

Kazdağları Ekoloji Platformu: Alamos Gold’un 60 saniye kalması bile hukuksuz

Bakanlığın iznini iptal ettiği Kanadalı şirket: Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz

350 bin ağaç kesilmişti: Kaz Dağları’nda altın arayan şirketin izni iptal edilmiş

Alamos Gold’dan ‘Kaz Dağları’ndan çekildiler’ haberine yalanlama

Sendikadan, ‘Kaz Dağları’na Cengiz gelecek’ iddiası: Alamos tazminat alıp çekildi

Kaz Dağları’nın dörtte üçü maden için ruhsatlandırılmış

Kaz Dağları’nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verilmiş

Çevre bakanı: Kaz Dağları’ndaki maden projesinde süreci durdurduk

Kaz Dağları’nda altın arayan Kanadalı şirket, Çamyurt projesini sonlandırdı

Kanadalı şirket Kaz Dağları’ndaki inşaat faaliyetlerini askıya aldı

Kaz Dağları’na belediye başkanından ağıt: İçim yanıyor

İzin verilenin dört katı ağaç kesilmişti: ‘Durdurulsun’ kampanyası başlatıldı

ÇED raporunda 45 bin ağaç kesilecek denmişti: Altın madeni için 195 bin kesildi

Kaz Dağları’nda ağaç katliamı yapan maden şirketine teşvik belgesi verilmiş

Kanadalı şirket Kaz Dağları’nda risk analizi yapmış: Tepkiler üç ila altı ay geciktirebilir

CHP’li vekil: Kirazlı’daki madenin bilirkişi raporunda imzada şaibe var

AKP’li Turan’dan Kaz Dağları yorumu: Süreç iyi yönetilemedi

Profesör: Kaz Dağları’nda kesilen ağaç sayısına fidanları eklemediler

Kirazlı’da altın madenine karşı ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ başladı: Tepkiler çığ gibi

Tarkan’dan Kaz Dağları tepkisi: Rant için yapılan doğa katliamlarına son verin

‘Kirazlı’ altın madeninden açıklama: Kaz Dağları’na ve Atikhisar Barajı’na uzakmış

Fazıl Say, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına dikkat çekmek için konser verecek

Çanakkale belediyesi: Kaz Dağları’nda altını ayrıştırmak için siyanür kullanılacak, net!

SON HABERLER

‘Risk haritası’ bir ayda nasıl değişti?

Sağlık Bakanlığı’nın bugün paylaştığı ‘risk haritası’, Türkiye’nin bir ayda nasıl kötüye gittiğini ortaya koydu. ‘Çok yüksek riskli’ kentlerin sayısı üç kat arttı.

Ayvatoğlu salıverildi, başsavcılık itiraz etti

‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsünün ardından gözaltına alınan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, kokain kullandığını itiraf etti; ev hapsi şartıyla salıverildi. Ancak başsavcılık karara itiraz etti.

MB başkan yardımcısı gitti, dolar 8.40’ı aştı

Aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman’ın atanmasının ardından dolar/TL 8.40’ı aştı.