Kayseri’de eski karısını öldüren zanlı yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde eski karısını silahla öldürüp kaçan zanlı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün üç çocuk annesi olan eski karısı Nuran Koçer’i (33) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Ş.E’nin (40), Küçük Mustafa Mahallesi’ndeki bir ikamette arkadaşlarının yanında saklandığını tespit etti.

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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, beş katlı apartmanın dördüncü katındaki eve kapısını koçbaşı ile kırarak giren ekipler zanlıyı yakaladı.

Ş.E, bir süre önce ayrıldığı eski karısı Koçer’i, Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak’taki evinde dün tabancayla vurmuş, yaralanan kadın, Kayseri Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden kadın, Hulusi Akar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.