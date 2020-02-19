Gezi davasından beraat ettikten sonra ’15 Temmuz soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı.

Tutuklanma gerekçesi savcılığın sevk yazısında da öne sürüldüğü üzere Kavala’nın darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgu bulunması. Ancak bulgunun ne olduğu belli değil.

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Kararda yine sevk yazısındaki gibi Amerikalı akademisyen Henry Barkey’nin 15 temmuz 2016’da İstanbul’a gelerek Büyükada’daki Splendid Otel’de kaldığı, Barkey’nin 18 Temmuz 2016’da Kavala ile Karaköy’de buluşup Türkiye’den ayrıldığı, darbe girişimi öncesi ve sonrası ikilinin arasında yoğun irtibat bulunduğu savunuldu.

Akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Kavala, ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gezi Parkı eylemlerine finansman sağlamakla suçlanan Kavala, dün yapılan duruşmada beraat etmiş, hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verilmişti. Hemen ardından İstanbul başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında Kavala hakkında gözaltı kararı bulunduğunu duyurmuştu.

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Erdoğan ‘mesaj’ göndermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün şöyle konuşmuştu: “Bu (Gezi eylemlerini kastediyor) masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (Osman Kavala’yı kastediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. “

Kavala ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, Silivri Cezaevi’nden Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.