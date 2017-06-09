Katar’a ablukaya ‘tezgah’ diyen Erdoğan: Teröre destek verdiklerine şahit olmadım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin diplomatik tecride aldığı Katar hakkındaki iddialara ‘iftira’ diyerek yaşananları ‘tezgah’ diye niteledi.

AKP İl Teşkilatı’nın iftar programında konuşan Erdoğan, Katar’ı ablukaya alan ülkelere “Kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralarla bir yere varılmaz. Kriz simsarları daha Körfez Krizi’nin ilk anından itibaren mutluluklarını dile getirdiler. Bizim bu tezgahı bozmamız gerekiyor” diye seslendi.

‘Kusura bakmayın, Katar’a destek vermeye devam edeceğiz’

Katar’a yönelik ambargonun kaldırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Katar’a gıda, ilaç vermemizden rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın biz Katar’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Suudi Arabistan’dan ‘düşmanlık’ yapmamasını istyen Erdoğan, Katar’a “Katar’ın teröre destek verdiğine ben şahit olmadım. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız” sözleriyle sahip çıktı.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.