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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu’ndan Kanal İstanbul eleştirisi: Vazgeçmezler çünkü rant var

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirerek, “Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı’na, Panama Kanalı’na benzetemez” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kanal İstanbul projesinin yanlış bir yatırım olduğunu ifade eden Karamollaoğlu şunları söyledi: “Dev gibi hastaneler doğru yönetilemiyor. Şimdi de sayın cumhurbaşkanımız diyor ki ‘zarar da etse ben milletim için zarara razıyım’. Yahu biz de razıyız. Milletin sağlığı için bugün yaptığımız zararın iki milsine de razıyız ama o para milletin sağlığına mı birinin kesesine mi gidiyor?

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‘Bundan dönmezler çünkü rant var’

Bir tarafta Rusya, Bulgaristan, Romanya öbür tarafta bütün dünya. Zaten Rusya üzerinden boru hatlarıyla doğalgaz ve petrol gidiyor. Karadeniz’i kim kullanacak, niye kullanacak? Hem Panama Kanalı’nın hem Süveyş Kanalı’nın kullanılmaması durumunda 1500-2000 kilometre yol katetmesi gerekiyor gemilerin. Bunlar doğru değil, bunlar yanlış yatırımlar. Ama dönmezler çünkü burada başka bir rant var.” 

Belediyelere kayyım atanması

Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve yerlerine kayyım atanmasına da değinen Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Adaletin dışına çıktığın zaman zalim olursun. Bir sürü kayyum atandı şimdi. Yetmedi bir de ana muhalefet partisinin bir belediye başkanını görevden aldılar. Sırada başkaları var deniliyor. Ya hani sen demokrattın? Hani sen demokrasiye inanıyordun?” 

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