Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kalın’dan ‘Yeni yasak olur mu’ sorusuna: Olayın seyrine göre şekillenecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni bir sokağa çıkma yasağına, ‘olayın seyrine göre’ karar verileceğini söyledi.

Yasak başlamadan dakikalar önce, çok sayıda kişi bakkal ve fırınlara akın etmişti. (Fotoğraf: DHA)

İstanbul dahil 31 kentte 11 ve 12 Nisan’da sokağa çıkmak yasaklanmıştı. İlk gün yasağı delen 3 bine yakın kişiye ceza verilmişti.

Reklam

CNN Türk’te canlı yayına katılarak açıklamalarda bulunan Kalın, virüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağının ilk günden beri gündemde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, şöyle devam etti: “Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de ‘Bilim Kurulu’muzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım’ dedik. Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabii sokağa çıkmak isteyecekler. Havalar düzeliyor, bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Bu olabilir, tekrar yapılabilir. Bilgi verme ilan etme konusunda tabii cuma akşamı bir kargaşa oluştu, keşke oluşmasaydı. Bu tür planlamalar yine olabilir.”

Ermenistan ve İsrail’den talep

Kalın, Ermenistan’ın ilaç talebi olduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu onayladığını belirterek İsrail’in de tıbbi malzeme talebinin bulunduğunu ifade etti.

Reklam

Sözcü, şu ifadeleri kullandı: “Bu da zannediyorum bugünlerde tamamlanacak ama biz eş zamanlı olarak Filistin’e de malzeme göndereceğiz. Pek çok ülkeye gönderdik. Son derece insani bir durum. Burada siyasi hesap yapılmaz. Biz bunları temin ettik, etmeye de devam edeceğiz.”

Kalın, Türkiye’nin IMF’yle bir anlaşma yapmasının gündemde olmadığını dile getirdi.

Soylu: Sokağa çıkma yasağı hafta içine sarkmayacak

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

Yasağa rağmen parkta oturup ‘Eve dönün’ diyen polise saldırdılar: Altı gözaltı

Yasağı delip sokağa çıkan Alanyalı polisten ‘ateş’ istedi; ‘Allah rızası için sigaramı yakayım’ diye bağırdı

Polisin baskın yaptığı market sahibi: Müşteriler zorla içeri girdi

İmamoğlu yasak önlemlerini açıkladı, ‘Hamidiye ve Halk Ekmek hazır’ dedi

Soylu: Erken saatte yasağı açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olurdu?

Polisten sokağa çıkma yasağı denetimi: Kurala uymayana 3 bin 182 lira ceza

İETT yasak süresince seferlerini ‘seyreltti’

Yasak başladı, sokaklar boş kaldı

Bakanlıktan ekmek dağıtımı için valiliklere talimat

Sokağa çıkma yasağının kapsamı açıklandı: Eczaneler ve fırınlar açık olacak

İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberimiz yoktu

Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum; sosyal mesafe hak getire

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki gün sokağa çıkma yasağı

SON HABERLER

Bakanlıktan ekmek dağıtımı için valiliklere talimat

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentte ekmek dağıtımının, başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...