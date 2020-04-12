Kalın’dan ‘Yeni yasak olur mu’ sorusuna: Olayın seyrine göre şekillenecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni bir sokağa çıkma yasağına, ‘olayın seyrine göre’ karar verileceğini söyledi.

Yasak başlamadan dakikalar önce, çok sayıda kişi bakkal ve fırınlara akın etmişti. (Fotoğraf: DHA)

İstanbul dahil 31 kentte 11 ve 12 Nisan’da sokağa çıkmak yasaklanmıştı. İlk gün yasağı delen 3 bine yakın kişiye ceza verilmişti.

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CNN Türk’te canlı yayına katılarak açıklamalarda bulunan Kalın, virüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağının ilk günden beri gündemde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, şöyle devam etti: “Sokağa çıkma yasağı meselesi her zaman gündemdeydi, biz de ‘Bilim Kurulu’muzun tavsiyeleri çerçevesinde ihtiyaç olduğu zaman yapalım’ dedik. Bundan sonra ikinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? İnsanlar tabii sokağa çıkmak isteyecekler. Havalar düzeliyor, bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Bu olabilir, tekrar yapılabilir. Bilgi verme ilan etme konusunda tabii cuma akşamı bir kargaşa oluştu, keşke oluşmasaydı. Bu tür planlamalar yine olabilir.”

Ermenistan ve İsrail’den talep

Kalın, Ermenistan’ın ilaç talebi olduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu onayladığını belirterek İsrail’in de tıbbi malzeme talebinin bulunduğunu ifade etti.

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Sözcü, şu ifadeleri kullandı: “Bu da zannediyorum bugünlerde tamamlanacak ama biz eş zamanlı olarak Filistin’e de malzeme göndereceğiz. Pek çok ülkeye gönderdik. Son derece insani bir durum. Burada siyasi hesap yapılmaz. Biz bunları temin ettik, etmeye de devam edeceğiz.”

Kalın, Türkiye’nin IMF’yle bir anlaşma yapmasının gündemde olmadığını dile getirdi.