Kadir Şeker’in iddianamesi hazır: ‘Tahrik indirimi’yle 18 yıla kadar ceza istendi

Şiddet gördüğünü sanarak bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker’e 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA

20 yaşındaki Kadir Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran’ın sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.’nin darp edilmesi üzerine kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti. İlk ifadesinde Duran tarafından darp edilirken Şeker’in yardıma geldiğini anlatan Ayşe D. ikinci ifadesinde darp edilmediğini, Şeker’in öyle sandığını dile getirmişti.

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Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Şeker’in ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbetle yargılanması istendi. Ancak ‘suçun tahrik altında işlendiği’ gerekçesiyle TCK 29’uncu maddesi gereğince indirim talep edildi.

Şeker hakkındaki iddianeme ağır ceza mahkemesince kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak için de ‘Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları’ kapsamında altı aydan bir yıla kadar hapis istendi.