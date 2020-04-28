Kadir Şeker, duruşma günü ‘corona’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya’da sevgilisi Ayşe D.’ye şiddet uygulayan Özgür Duran’ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bugün saat 11:30’da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Adalet Bakanlığı’nın aldığı pandemi önlemleri nedeniyle ilk duruşmada Şeker’in yalnızca tutukluluk durumu görüşülecekti.
20 yaşındaki Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran’ın sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.’nin darp edilmesi üzerine kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti.
İlk ifadesinde Duran tarafından darp edilirken Şeker’in yardıma geldiğini anlatan Ayşe D. ikinci ifadesinde darp edilmediğini, Şeker’in öyle sandığını dile getirmişti.
Konya başsavcılığı iddianameyi geçen ay tamamlamıştı. Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme‘ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması, verilecek cezanın tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti.