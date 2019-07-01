Japon gemileri 31 yıl sonra tekrar ticari balina avında: Tüm dünya kınıyor

Japonya’nın balina avcılığını denetleyen uluslararası örgütten çıkmasıyla birlikte ülkede 31 yıl sonra tekrar ticari balina avına başlandı.

Fotoğraf: Reuters

Independent’ta yer alan habere göre hükümet 2019 yılı için av kotasının muhasır ekonomik bölge için 227 olarak belirlendiğini açıkladı. Japonya geçtiğimiz yıllarda Anktartika’da ortalama 333 balina avlıyordu.

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Japonya geçen yıl aralık ayında, 1986 yılında balinaların neslinin korunması için ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Komisyonu’ndan (IWC) ayrılacağını duyurmuştu.

Komisyondan çıkışın pazar günü resmileşmesiyle bir grup gemi Japonya’nın 200 deniz mili (370 kilometre) muhasır ekonomik bölgede minke balinası, Bryde balinası ve sei balinaları avlamak üzere yola çıktı.

Sektörün savunucularının ve Başbakan Şinzo Abe’nin yıllar süren kampanyası sonucu Japonya IWC’den çıkmıştı. Abe’in en önemli seçim bölgelerinden biri de tarihte balina avcılığı için bir merkez olarak kabul ediliyor.

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Japonya en son 1988 yılında ticari balina avcılığı yapmıştı ve ülke o günden bu yana tüm balina avcılığı faliyetlerinin araştırma amaçlı olduğunu iddia ediyor.

Balina avına çıkan bir büyük iki de küçük geminin limandan ayrılması sırasında gerçekleşen törende konuşan Kabine Sekreter Yardımcısı Yasutoşi Nişimura yaptığı çıklamada bunun refaha katkı sağlayacağını vurguladı ve “Umarız balina avcılığı kısa sürede eski günlerine döner ve Japonya’nın zengin balina kültürünü yeni nesle taşıyabiliriz” dedi.