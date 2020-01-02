Jandarmadan sığınmacı operasyonu: 181 kişi yakalandı

İzmir’in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 181 sığınmacı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bu ilçelerden yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen sığınmacılar olduğu bilgisini aldı. Beş ilçede düzenlenen operasyonlarla 113 Afgan, 25 Somali, 16 Suriye, 15 Filistin, 11 Senegal ve bir Mali uyruklu toplam 181 sığınmacı yakalandı.
Öte yandan 16 AGC 415 plakalı hafif ticari aracı durduran Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu iddia edilen H.T.E.’yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından sığınmacılar İl Göç İdaresi’ne gönderildi.