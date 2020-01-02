İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019’da İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti.

Fotoğraf: DHA

İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı 2006’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na verildi.

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Belediye, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini denizden ve deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor.

Denizi kirleten gemilerden dördü, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi.