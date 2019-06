İzmir’de, ‘kaderine terk edilen’ tarihi Rum okulu yağmalandı

İzmir’in farklı kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi dokusuyla ilgi çeken semti Basmane’de, 19’uncu yüzyılda yapılan Saint Jean Theologos Kız Rum Okulu, hurdacı ve hırsızların hedefi oldu.

Fotoğraf: DHA

Sahipsiz bırakılan okulun, kapı ve pencereleri sökülüp götürüldü; içeride bulunan değerli eşyalar yağmalandı. Rumların İzmir’den göç etttiğinden beri mülkiyeti Hazine’de olan tarihi bina, evsiz madde bağılılarının barınağı haline geldi.

Binanın uzun yıllar Rum Okulu olarak kullanıldığını, Halk Eğitim Merkezi olarak da hizmet verdiğini anlatan araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi şöyle konuştu: “Burada daha önce bir bekçi vardı. Bekçinin binadan uzaklaşması ile burası sahipsiz kaldı. Şu an kapısı, penceresi hatta çatısındaki çinkolarına varıncaya kadar söküldü. Bina döşemeleri ahşap. Her an başına daha tehlikeli işler gelebilir. O nedenle binanın biran önce koruma altına alınmasını istiyoruz.“

Semtteki sinagog ve mescidin de okul gibi ‘kaderine terk edilen’ binalar arasında olduğunu vurgulayan Beşikçi, “Burada bir zamanlar Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar dostluk içerisinde kardeşçe yaşamış. Rum Okulu eğer kurtarılırsa, kente bir kültür varlığı kazandırılmış olacak” dedi.

Mahalle sakinlerinden Engin Sırıtmaçoğlu ise ”Burada bir aile vardı. Yaklaşık bir sene önce okuldan çıkarıldılar. Onlar çıkarıldıktan sonra hırsızlar girdi, her yere şikayet ettik. Uyuşturucu içilmeye başlandı, ayrıca uyuşturucu saklanıyor. Korkuyoruz. Üzülüyoruz” diyerek durumu anlattı.