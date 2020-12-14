İzmir’de deniz taştı, yollar göle döndü: İki kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kaldı. Sele kapılan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre kentte dört gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi’nde deniz taştı.

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Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.

Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

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Birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu. İlerleyen saatlerde, Aslan ve Uyar’ın cesetleri bulundu.