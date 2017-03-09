İsviçre’den izin çıktı: Çavuşoğlu’nun konuşmasında ekstra bir güvenlik tehdidi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun referandum kampanyası için yapacağı konuşmaya İsviçre’den olumlu yanıt geldi.

Türk bakanlar daha önce de Almanya ve Hollanda’da konuşma imkanı bulamamıştı.

Ziyaretin iptali için bir güvenlik gerekçesi bulunmadığını söyleyen hükümet, olası bir konuşmanın ilgili ‘ekstra bir güvenlik tehdidi’ oluşturmadığını belirterek, “Federal hükümet güvenlikten sorumludur” dedi.

Hükümete mektup

Zürih Belediyesi Güvenlik Direktörü Urs Grob, belediye yetkililerin İsviçre hükümetine mektup yazarak Çavuşoğu’nun pazar günü Zürih’te planlanan referandum etkinliğini engelleyecek önlemler almasını talep etmişti.

Mektupta, Türk hükümet yetkililerinin ziyaretlerinin Almanya’da yol açtığı gerginliklere dikkat çekilirken, Çavuşoğlu’nun Zürih’te etkinlik düzenlemesinin yoğun protesto gösterilerine neden olabileceği ve etkinliğin sakin ve krize yol açmadan tamamlanabileceğinin garantisi olmadığı belirtilmişti.

Otel rezervasyonu iptal etmişti

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean-Marc Crevoisier mektubun kendilerine ulaştığını, bakanlık ve emniyet yetkililerinden mevcut güvenlik durumuna ilişkin gelecek analiz raporuna göre adım atacaklarını söylemişti.

Çavuşoğlu’nun Zürih’te konuşmayı planladığı Hilton Oteli, organizatörlerin misafirler ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlama garantisi veremediği gerekçesiyle rezervasyonu iptal ettiğini açıklamıştı.

Almanya ve Hollanda’daki etkinlikleri iptal edilen dışişleri bakanı, Hamburg’daki Türk konsolosluğunda konuşma yapmıştı.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”