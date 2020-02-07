İstanbul’da toplu taşımaya zam: Tam bilet 2.60 liradan 3.50 liraya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladı. Tam elektronik bilete 90 kuruş -yüzde 35- zam yapılarak 2.60 lira olan ulaşım ücreti 3.50 liraya çıkarken, Mavi Kart (aylık abonman yüklenerek kullanılan istanbulkart türü) 205 liradan 275 liraya yükseldi.

İBB’den yapılan açıklama şöyle: “UKOME, yaklaşık üç yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3.50 lira, öğrenci bileti 1.75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.”



Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma ücretleri şöyle:

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Birinci aktarma 2.50 lira

İkinci aktarma 1.90 lira

Üç, dört ve beşinci aktarmalar 1.20 lira

Öğrenci Aktarma ücretlerinde ise;

Birinci aktarma 0.75 kuruş

İkinci aktarma 0.70 kuruş

Üç, dört ve beşinci aktarmalar 0.60 kuruş

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında;

2.60 lira olan hatlar 3.50 lira

2.70 lira olan hatlar 3.65 lira

3 lira olan hatlar 4 lira

Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle:

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Birinci aktarma 2.80 lira,

İkinci aktarma 2.30 lira,

Üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira

‘Toplu taşıma maliyetleri yüzde 43 yükseldi, İmamoğlu altında zam yaptı’

İstanbul’da 25 Mayıs 2017 tarihinden beri toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, toplu taşıma maliyetlerinin yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldiği ve Başkan Ekrem İmamoğlu’nun bu oranın altında bir artış uyguladığını ifade edilerek şöyle devam etti:

“Üç yıllık süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle, toplu taşıma maliyetleri yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındı ve elektronik bilet ücretlerine bu artışın altında bir artış oranı uygulandı.

Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi. Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz.”